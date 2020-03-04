Профсоюзную улицу и проспект 60-летия Октября благоустроят в Москве в 2020 году

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Москвы в 2020 году планируют привести в порядок Профсоюзную улицу и проспект 60-летия Октября, там проведут озеленение, заменят асфальт, отремонтируют фасады домов. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"В рамках благоустройства Профсоюзную улицу и прилегающие территории сделают более комфортными. Для этого будут использованы решения, способствующие улучшению экологической ситуации в районе. Это, прежде всего, сохранение всех существующих крупных деревьев и высадка дополнительных зеленых насаждений. Кроме того, планируется объединить разрозненные части улицы, создать удобные транспортно-пешеходные связи и новые рекреационные зоны", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Уточняется, что благоустройство проведут на территории протяженностью 10 км и площадью 200 га. При разработке новой концепции благоустройства учитывали, что Профсоюзная - одна из главных магистралей на юго-западе столицы. Уточняется, что в рамках работ будут приведены в порядок площадки перед станциями метро "Ленинский проспект", "Академическая", "Профсоюзная", "Новые Черемушки", "Калужская", "Беляево", "Коньково", "Теплый Стан". Для каждой из них разработают отдельный дизайн.

Бирюков уточнил, что воздушные кабельные линии уберут под землю, заменят покрытие тротуаров и проезжей части, установят новый бордюр, фонари и малые архитектурные формы, фасады домов отремонтируют, почистят или покрасят. Кроме того, будут благоустроены три сквера, названные в честь Михаила Лермонтова, Александра Пушкина и Федора Тютчева. В порядок приведут площади Иосипа Броз Тито, Академика Келдыша и Мартина Лютера Кинга, а также площадь перед ЗАГС Академического района.

Также проспекте 60-летия Октября организуют парковочные карманы и обустроят выделенную полосу для общественного транспорта. Благоустроенную территорию адаптируют для маломобильных граждан.