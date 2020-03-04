Девять социальных объектов ввели в Москве с начала года

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Девять объектов социальной инфраструктуры, среди которых детсады, школа и учреждения здравоохранения, ввели в Москве с начала 2020 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В Москве в рамках стратегии комплексного развития территорий продолжают активно строиться социальные объекты - с начала этого года ввели уже девять таких объектов, включая три детских садика общей площадью 11 тыс. кв. м, одну школу площадью 21 тыс. кв. м и два объекта здравоохранения", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Андрея Бочкарёва.

Он уточнил, что за два последних месяца в городе также было завершено возведение спортивного центра и двух объектов культуры общей площадью почти 300 тыс. кв. м. В целом, отметил заммэра, в столице "поддерживается хороший темп" по вводу недвижимости - с начала года введено почти 2,2 млн кв. м, из которых почти половина проходится на жилье.

Как сообщалось, в 2019 году в Москве возвели 10,4 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,5 млн кв. м жилья, что стало рекордом для города за несколько лет. Предыдущий рекорд ввода недвижимости был установлен в 2015 году - 9,2 млн кв. м, из них 3,9 млн кв. м жилья. В прошлом году было построено восемь школ, 27 дошкольных образовательных учреждений, пять объектов здравоохранения, включая первую очередь клинической больницы с роддомом в Коммунарке, 12 спортивных объектов и один объект культуры.