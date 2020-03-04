В Москве семеро получивших ожоги глаз школьников вернулись к учебе

"Семеро детей уже вернулись к занятиям, они чувствуют себя хорошо. У некоторых ребят еще есть небольшие недомогания, они находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает, вскоре они тоже смогут вернуться к учебе", - сказал Лебединец.

Он добавил, что администрация школы начала проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего. Руководство учреждения находится на постоянной связи с родителями, вечером 3 марта директор провел с ними встречу.

Куратор Северо-Восточного округа департамента образования и науки города Москвы Александр Муратов сообщил ТАСС, что в образовательном учреждении будет проведена проверка, в ходе которой установят круг работников, которые ответственны за обеспечение безопасных условий для детей. В отношении виновных будут приняты соответствующие меры. Чтобы не допустить повторения ситуации, был проведен инструктаж всем школам о недопустимости применения бактерицидных ламп открытого типа, также пройдут дополнительные разъяснения правил безопасности для всех педагогов. Муратов добавил, что в школе № 1415 есть необходимые приборы, в ближайшее время будет закуплено еще несколько штук.

Ранее в пресс-службе столичного департамента образования ТАСС сообщили, что учительница первого класса московской школы № 1415 в понедельник использовала на перемене для обеззараживания воздуха кварцевую лампу и забыла ее выключить по окончании перемены и возвращении детей в класс. По данным источника в правоохранительных органах, в результате более 20 детей получили ожог роговицы. В департаменте заявили, что педагог будет уволена. Радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что родители учащихся выступают против увольнения преподавательницы, а также заявляют, что, несмотря на то, что учебное заведение хорошо финансируется, в нем не установлены безопасные лампы, а также оно в целом недостаточно хорошо оснащено.

"Дополнительно хочется отметить, что сообщения СМИ о неудовлетворительном состоянии школы не соответствуют действительности. В здании есть горячая вода, отопление, свет и т. д. В школе ежегодно проводится ремонт, здание полностью соответствует всем требованиям для комфортного обучения детей. Информация о доходах директора также недостоверна. Отчет о доходах руководителя образовательного учреждения опубликован в открытом доступе", - сказал Муратов.