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Вознаграждение за взлом системы онлайн-голосования в Москве составит не менее 1 млн рублей

Власти Москвы отметили, что система готова к проведению общероссийского голосования о поправках к Конституции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Тестирование системы онлайн-голосования в Москве организуют перед проведением общероссийского голосования о поправках к Конституции, вознаграждение для хакеров, которые смогут взломать систему составит не менее 1 млн рублей. Об этом сообщил в среду на заседании комиссии Общественной палаты по развитию гражданского общества и общественному контролю ее председатель и зампредседателя палаты Алексей Венедиктов.

Ранее начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил о готовности столицы к проведению электронного голосования на общероссийском голосовании о поправках к Конституции.

"У нас будет тест мы объявим денежный приз для тех, кто взломает систему [онлайн-голосования] или нарушит ее, как мы это делали. В прошлый раз это не удалось, но мы выплатили деньги тем людям, которые указали уязвимые места, а не взломали. Предлагаю провести тестирование за какое-то количество времени не только среди тех, кто запишется в электронный реестр, а для всех, у кого есть возможность на гос- или мосуслугах принять участие", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, отвечая на вопрос ТАСС, что сумма вознаграждения составит не менее 1 млн рублей, который предоставят, в том числе, его друзья.

Эксперимент по электронному голосованию был проведен в трех из 45 одномандатных округов Москвы на выборах в Мосгордуму седьмого созыва, которые состоялись 8 сентября 2019 года. Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не произошло взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Для хакеров, которые взломали бы систему электронного голосования в ходе ее тестирования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва, было объявлено вознаграждение 2 млн рублей. Обещанный денежный приз был поделен между IT-специалистами, указавшими слабости в системе онлайн-выборов.

Теги
РоссияВенедиктов, Алексей Алексеевич
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