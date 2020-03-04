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Рейды против нелегальной торговли цветами начались в Москве перед 8 марта

Чаще всего цветами незаконно торгуют в переходах и на территориях, прилегающих к станциям метро

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. В преддверии 8 марта в Москве начались рейды по пресечению несанкционированной торговли цветами, в них принимают участие более 400 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

"С 4 по 10 марта мы проводим плановые проверки, цель которых - пресечь незаконную торговлю цветами. Всего в рейдах участвуют больше 400 человек - представители департамента торговли и услуг, главного управления МВД по Москве, префектур административных округов и управ районов, ГКУ "Организатор перевозок". Сообщить о нарушении могут и сами граждане, позвонив на горячую линию департамента. Также для оперативного выявления фактов незаконной торговли активно используются городские камеры видеонаблюдения", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По его словам, чаще всего цветами незаконно торгуют в переходах, а также на территориях, прилегающих к станциям метро. На стихийных цветочных развалах торгуют контрабандными цветами, не прошедшими необходимый фитосанитарный контроль. На такие цветы отсутствуют документы, а продавцы не имеют медицинских книжек.

Он также добавил, что совершение покупок на подобных незаконных развалах может обернуться причиной кожных и острых респираторных заболеваний. Кроме того, цены на цветы завышены, продавцы не платят налоги, что создает недобросовестную конкуренцию.

"В прошлом году за период в ходе таких рейдов перед 8 марта в столице было выявлено 106 мест несанкционированной торговли, наложено штрафов на сумму более 500 тыс. рублей. Также было изъято 25,5 тыс. единиц цветочной продукции", - напомнил Немерюк.

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