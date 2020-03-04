{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участие во второй московской Спартакиаде промышленников примут более 4 тыс. человек

Среди участников представители 140 предприятий и 18 вузов Москвы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Завершилась регистрация участников на вторую Спартакиаду "Моспром", которая стартует в Москве 14 марта. Участие в мероприятии планируют принять более 4 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Число промышленников, желающих побороться за призовые места Спартакиады "Моспром" растет - увеличилось и количество атлетов, и количество предприятий, задействованных в соревнованиях. Более 4000 человек подтвердили свое участие, зарегистрировавшись на сайте мероприятия. Среди них представители 140 предприятий и 18 вузов Москвы. Высокий интерес проявили московские промышленники к новым для Спартакиады видам спорта - в хоккее сразятся 16 команд, в боксе - 50 спортсменов", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что впервые примут участие ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова", "ОДК", АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева". Среди вузов впервые присоединятся МТУСИ, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, МАИ, Сколковский институт науки и технологий.

Вторая Спартакиада "Моспром" пройдет по восьми дисциплинам: к ранее вошедшим в программу видам спорта, таким как мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, добавятся новые - хоккей и бокс. Финал состоится 30 мая в Лужниках.

Спартакиада "Моспром" - это комплексные соревнования среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. Организатором Спартакиады выступает Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Первая Спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года. В состязаниях по 6 видам спорта приняли участие почти 3 тыс. промышленников, представляющих 100 предприятий и 14 инженерных вузов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Москвы потратят 200 млн рублей на закупку медицинских масок
Количество закупаемых масок будет определяться потребностью заказчика
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС