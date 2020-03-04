Участие во второй московской Спартакиаде промышленников примут более 4 тыс. человек

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Завершилась регистрация участников на вторую Спартакиаду "Моспром", которая стартует в Москве 14 марта. Участие в мероприятии планируют принять более 4 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Число промышленников, желающих побороться за призовые места Спартакиады "Моспром" растет - увеличилось и количество атлетов, и количество предприятий, задействованных в соревнованиях. Более 4000 человек подтвердили свое участие, зарегистрировавшись на сайте мероприятия. Среди них представители 140 предприятий и 18 вузов Москвы. Высокий интерес проявили московские промышленники к новым для Спартакиады видам спорта - в хоккее сразятся 16 команд, в боксе - 50 спортсменов", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что впервые примут участие ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова", "ОДК", АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева". Среди вузов впервые присоединятся МТУСИ, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, МАИ, Сколковский институт науки и технологий.

Вторая Спартакиада "Моспром" пройдет по восьми дисциплинам: к ранее вошедшим в программу видам спорта, таким как мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, добавятся новые - хоккей и бокс. Финал состоится 30 мая в Лужниках.

Спартакиада "Моспром" - это комплексные соревнования среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. Организатором Спартакиады выступает Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Первая Спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года. В состязаниях по 6 видам спорта приняли участие почти 3 тыс. промышленников, представляющих 100 предприятий и 14 инженерных вузов.