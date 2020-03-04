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Власти Москвы опровергли сообщения о якобы закрытии магазинов цветов 8 Марта

Сейчас в столице работают более 2,5 тыс. магазинов по продаже цветов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Информация о якобы закрытии 8 марта в Москве цветочных магазинов из-за коронавируса не соответствует действительности, сообщил в среду журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что на 8 марта большинство цветочных магазинов Москвы будет закрыто. Эта информация ложная. На сегодняшний день в Москве работает более 2,5 тыс. специализированных магазинов по продаже цветочной продукции, которые уже активно готовятся к празднованию Международного женского дня, закрыты они не будут. Магазины будут работать все [праздничные] дни без выходных. Нововведений в торговле не ожидается", - сказал Немерюк.

О ценах и рейдах

Он добавил, что объемы цветов, завозимые в Москву для продажи, в последние годы существенно не меняются. Около 70% продукции - это импорт из Кении и других стран, остальные 30% цветов привозят из Санкт-Петербурга, Саратова и других регионов, отметил руководитель департамента.

По его словам, цены и качество точек реализации цветов в Москве практически не меняются на протяжении нескольких лет. Столичные власти не контролируют ценообразование цветочной продукции, стоимость цветка "складывается из многих факторов, в том числе спроса и предложения, цены выращивания, доставки, торговой наценки", - добавил Немерюк.

Глава департамента также рассказал, что в среду в Москве начинаются рейды по пресечению несанкционированной продажи цветочной продукции, которые продлятся до 10 марта.

"Всего более 130 мобильных групп работают по городу, чуть более 400 человек. Это дает свои плоды: к примеру, за прошлый год было изъято более 20 тыс. стеблей продукции, которая реализовывалась несанкционированно; были наложены штрафные санкции на полмиллиона рублей", - сообщил Немерюк.

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Россия
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