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Выставка к 100-летию со дня рождения Федерико Феллини пройдет в Москве

Экспозицию можно будет увидеть в Музее кино с 13 марта по 14 апреля

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Выставка "Федерико Феллини: 100", приуроченная к 100-летию со дня рождения режиссера, пройдет в Музее кино в Москве с 13 марта по 14 апреля. Открытие посетит Франческа Фаббри Феллини - племянница режиссера и один из кураторов выставки, сообщает пресс-служба музея в среду.

"Москва станет городом открытия проекта. С марта 2020 года по март 2021 года "Федерико Феллини: 100" познакомит с удивительной вселенной великого режиссера и созданным им чарующим образом Италии десять крупнейших городов мира. В экспозицию передвижной выставки, посвященной 100-летию со дня рождения великого режиссера войдут более 170 экспонатов: плакаты, костюмы и реквизит из фильмов, редкие фотоматериалы, документы и рисунки маэстро", - говорится в сообщении.

Экспонаты для выставки предоставлены Центральным государственным архивом Рима, архивом Cinemazero Images, историческим архивом Luce, а также частными коллекционерами, среди которых Франческа Фаббри Феллини, племянница режиссера и один из кураторов выставки. Как говорят в пресс-службе, Франческа посетит открытие выставки в Москве.

"Цель проекта - показать эклектичность и разносторонность таланта великого режиссера. Разнообразные материалы, а также их новое прочтение позволят зрителям лучше понять, почему Феллини завоевал такую славу, почему даже спустя четверть века после его смерти фигура Феллини по-прежнему вызывает живейший интерес во всем мире. Вместе с тем выставка расскажет о Феллини как о человеке: на ней представлены рисунки, которые он посвящал своим друзьям и сотрудникам, а также письма к его супруге Джульетте Мазине, полные любви и нежности", - отмечают в музее.

Феллини родился 20 января 1920 года в Римини. В 1944 году он познакомился с режиссером Роберто Росселлини и стал его ассистентом. Их совместной работой стал сценарий к фильму "Рим - открытый город" (1945). После выхода этой картины Феллини получил известность как драматический сценарист. Его первой режиссерской работой стал фильм "Огни варьете" (1950), снятый вместе с Альберто Латтуадой. Мировую известность режиссеру принесли фильмы "Дорога" (1954) и "Ночи Кабирии" (1957). Обе картины в 1957 и 1958 годов получили премию "Оскар" как лучшие фильмы на иностранном языке. В 1960 году картине "Сладкая жизнь" присудили "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. В этом фильме актер Вальтера Сантессо сыграл роль фотографа Папарацци, имя которого стало нарицательным. В 1963 году в Москве состоялась мировая премьера автобиографической картины "Восемь с половиной". Фильм получил третий для Феллини "Оскар" и Большой приз Московского кинофестиваля. Именем режиссера назван международный аэропорт в Римини.

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