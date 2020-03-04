В Москве уволили директора школы, где дети получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что учительница первого класса московской школы 1415 в понедельник использовала на перемене для обеззараживания воздуха кварцевую лампу и забыла ее выключить по окончании перемены и возвращении детей в класс. По данным источника в правоохранительных органах, в результате более 20 детей получили ожог роговицы. В департаменте заявили, что педагог будет уволена. Радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что родители учащихся выступают против увольнения преподавательницы.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Директор московской школы № 1415, где дети получили ожоги глаз из-за включенной на уроке кварцевой лампы, уволен. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента образования.

"Директор школы 1415 [Александр] Лебединец признал свою ответственность за произошедшее и принял решение об увольнении. Приказ подписан", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что после инцидента в школе столичный департамент образования направил в учреждение инспектора округа для участия в расследовании, а также представителя учредителя в управляющем совете. В течение двух дней специалисты разбирались в ситуации, выясняли причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки было установлено, что администрация школы не обеспечила безопасные условия для детей, в результате чего нескольким детям понадобилась медицинская помощь.

"Департамент образования и науки Москвы приносит свои извинения в адрес семей пострадавших ребят и держит ситуацию на контроле", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что департамент в конце февраля установил дополнительные санитарные мероприятия в школах, среди которых - обеспечение всех зданий бактерицидными лампами закрытого типа для обеззараживания воздуха, разрешенными для круглосуточного применения в присутствии людей. Руководителям учебных заведений было дополнительно направлено письмо с запретом применения ламп открытого типа.