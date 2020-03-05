Делегация правительства Москвы подписала с мэрией Хьюстона программу сотрудничества

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин подписал в среду Программу сотрудничества с мэрией Хьюстона на 2020-2022 годы. Делегация правительства Москвы во главе с Сергеем Череминым посетила Хьюстон по приглашению властей штата Техас и при поддержке генерального консульства России в Хьюстоне.

"Отношения с Хьюстоном у нас существуют с 2007 года, они были всегда очень динамичными и прагматичными, несмотря на непростую атмосферу в двусторонних российско-американских отношениях, - отметил Сергей Черемин в беседе с корреспондентом ТАСС. - Хьюстон развивается стремительными темпами, причем высокие темпы роста фиксируются в области высоких технологий. Особый интерес представляет обмен опытом между Техасским медицинским центром и Московским международным кластером, проектом правительства Москвы и Фонда Сколково. Интересен и опыт Хьюстона в развитии технопарков. Мы говорили с администрацией города о возможности организации обменов между высшими учебными заведениями".

В рамках визита Сергей Черемин выступил с презентацией о торговом, инвестиционном, промышленном потенциале Москвы. "Обсуждались возможности укрепления культурных связей между двумя городами. Мэрия Хьюстона позитивно отреагировала на нашу инициативу провести в перспективе Дни Москвы в Хьюстоне, - отметил он. - Мы провели встречу с руководством музея НАСА, и коллеги выразили высокую заинтересованность в сотрудничестве с центром "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Возможно, что уже в этом году мы организуем какую-то совместную экспозицию".

Как сообщил Черемин, представителям мэрии Хьюстона было передано приглашение на Московский урбанистический форум, который пройдет 2-5 июля.

Он отметил, что по приглашению штата Техас впервые на Хьюстонском родео - крупнейшей в мире выставке в сфере обеспечения продовольственной безопасности, упаковки и переработки продуктов питания - был развернут московский выставочный павильон.