Более 12 тыс. информационных экранов установили в московском метро

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Москвы установили более 12 тыс. информационных экранов в столичной подземке, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства города.

Отмечается, что медиаэкраны работают уже почти в трех тысячах вагонов. На них транслируются сведения об изменениях в работе общественного транспорта, информация о внештатной ситуации, прогноз погоды, новости и справочная информация.

"С начала этого года устройства появились еще более чем в 400 вагонах поездов, следующих по Таганско-Краснопресненской, Филевской и Некрасовской линиям. Планируется, что к июню этого года в 3,5 тыс. вагонов будут работать более 15 тыс. экранов", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

По данным метрополитена, ежедневно более 4 млн москвичей пользуются медиаэкранами в метро. В будущем их планируют устанавливать до того, как составы поступят в депо, прямо на заводе.