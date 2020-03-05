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Более 52 млн цветов планируют высадить на улицах Москвы в 2020 году

Самый большой цветник разобьют на Кутузовском проспекте у Триумфальной арки

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Цветник площадью около 6 тыс. кв. м создадут на Кутузовском проспекте в Москве, всего в городе планируют высадить более 52 млн цветов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Более 52 миллионов цветов украсят Москву в этом году. Специалисты ГБУ "Озеленение" уже начали готовить цветочную рассаду. Сейчас в теплицах дозревает более 5 млн разноцветной виолы, которая начнет украшать город уже в апреле", - сказал Бирюков.

Он отметил, что высадка весенних цветов начнется после того, как в городе установится стабильная теплая погода. Как правило, это конец апреля. К майским праздникам в городе зацветут тюльпаны - более 13 млн луковиц высадили осенью прошлого года.

Оформлением цветников займутся специалисты городских служб - ГБУ "Автомобильные дороги" и "Жилищник" районов.

По словам заммэра, сначала будут проведены подготовительные работы - клумбы очистят от прошлогодней декоративной щепы, проведут культивацию почвы, и только после этого приступят к разбивке цветников. Как и в прошлом году городские цветники украсят бальзамин, петуния, бегония изящная, тагетес, колеус и другие полюбившиеся москвичам цветы.

"Самый большой цветник разобьют на Кутузовском проспекте у Триумфальной арки. Его площадь почти 6 тысяч квадратных метров. Также масштабное цветочное оформление будет создано на площади Гагарина, у ТРК Манеж и Большого театра", - добавил Бирюков.

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