Авторские экскурсии пройдут в Московском планетарии с 7 по 9 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский планетарий подготовил авторские экскурсии к 8 марта, они пройдут с 7 по 9 марта в музее Урании. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Московском планетарии с 7 по 9 марта проведут авторские экскурсии, их приурочили сразу к двум праздникам - Международному женскому дню и Международному дню планетариев. Экскурсии пройдут в Музее Урании. Гостям расскажут о планете Венера: почему она носит имя древнеримской богини любви и по какой причине окружена плотными облаками, также посетители узнают, кто придумал планетарии и как они открывались в разных странах. Кроме того, гид познакомит с историей Московского планетария", - говорится в сообщении.

Экскурсии будут начинаться за один час до начала сеанса в большом звездном зале. Их стоимость включена в цену билета. Посетителей будут встречать два экскурсовода, в каждой группе возможно участие 60 человек. С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте или в кассах планетария.

Впервые Международный день планетариев отметили в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. В 1994-м, после поддержки во Франции, он приобрел статус международного праздника. Спустя год этот день стал отмечаться еще в шести странах, в том числе и в России.

Международный день планетариев отмечается ежегодно во второе воскресенье марта. В этом году он совпадает с Международным женским днем.