Светящиеся качели, скалодром и мини-планетарий покажут гостям ВДНХ на выставке в марте

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Посетители ВДНХ смогут увидеть мини-планетарий, святящиеся качели, батуты и музыкальные панели на выставке "Город: детали", которая откроется 26 марта. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

"Более 90 детских игровых и развивающих площадок представят на выставке "Город: детали". Она пройдет в 75-м павильоне ВДНХ с 26 по 28 марта. Посетителей с детьми приглашают оценить мини-планетарий, медведя-скалодром, светящиеся качели, батуты, музыкальные панели и другие разработки российских и зарубежных дизайнеров в этой области. Так, освоить алфавит и научиться решать простые арифметические задачки маленьким посетителям помогут гигантские буквы и специальная математическая доска. Развить логику ребята смогут с помощью лабиринта, который откроется на ВДНХ", - говорится в сообщении.

Восемь тематических зон будут работать на второй международной выставке современных дизайн-решений для мегаполисов "Город: детали", а в интерактивной экспозиции представят почти 300 современных и перспективных проектов. В программу выставки также вошли мастер-классы - участникам занятий предложат сделать кормушку для птиц, построить город из огромного конструктора, создать картину из природных материалов, их также научат рисовать в технике марблинга или эбру.

Как отметил руководитель департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Дмитрий Преснов, чьи слова приводят в материале, среди проектов есть действительно уникальные развивающие игровые комплексы, которые непременно заинтересуют посетителей с детьми. По его словам, на выставке москвичи смогут не только ознакомиться с последними тенденциями в этом направлении, но и оставить свой отзыв и решить, какие из выставочных новинок они хотели бы видеть в своем районе.

Работа по созданию в столице детских площадок ведется по программе "Мой район", реализация которой началась в 2018 году. Ее цель - создание комфортного городского пространства во всех частях города вне зависимости от удаленности от центра. К сегодняшнему дню в рамках программы в Москве установили и оборудовали более 300 детских площадок.