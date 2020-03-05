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Дом Мельникова в Москве во время реставрации не планируют закрывать для посетителей

Реставрация должна начаться в 2021 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Дом-мастерскую архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке Москвы, реставрация которого должна начаться в 2021 году, не планируют закрывать для посетителей во время реставрационных работ. Об этом сообщил ТАСС директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Павел Кузнецов.

"Реставрация Дома Мельникова будет проходить в открытом режиме - музей не будут закрывать для посетителей на этот период. Работы будут вестись внутри дома, комната за комнатой. Конечно, когда будет реставрироваться какая-либо из комнат, в нее не будут допускать посетителей, но они смогут наблюдать за процессом", - сказал собеседник агентства. Исключение могут составить фасадные работы снаружи здания.

Это, по его словам, может замедлить процесс реставрации, но зато сделает процесс более открытым и даст возможность гостям дома быть включенными в это событие. Сейчас экскурсии по дому проводятся один раз в день для группы посетителей не более пяти человек. Это связано с условиями завещания сына архитектора - художника Виктора Мельникова. Он отметил, что после окончания реставрационных работ, которые предполагается провести в 2021-2024 годах, возможно, дом сможет принимать больше гостей.

"Есть завещание сына архитектора, и мы ему четко следуем. Посетить дом можно только с экскурсией, где рассказываем полную историю о доме, о жизни Константина Мельникова и его семьи. И одно из условий - небольшой размер групп, это связано с конструктивными особенностями дома", - пояснил Кузнецов.

Он добавил, что идеальная по размеру группа - пять человек и экскурсовод. "Во-первых, это позволяет сохранить камерную атмосферу. Задача - чтобы вы почувствовали себя не туристами, а гостями дома, это очень тонкий психологический момент. Второе ограничение связано с состоянием конструкций памятника. Причем дело не только в количестве человек в группе, но и в количестве групп. Мы пытаемся объяснить, что это вовсе не желание музея ограничить возможность для посещения дома - наоборот, мы хотели бы принимать как можно больше людей, но, к сожалению, есть определенные ограничения, связанные с рекомендациями реставраторов и инженеров, и мы должны им следовать", - отметил собеседник агентства.

"После реставрации, несомненно, мы сможем увеличить количество групп. Вопрос - насколько? Так, чтобы антропогенная нагрузка не навредила дому в долгосрочном плане. В один день дом может принять несколько групп, но если это делать каждый день на протяжении лет, этот накапливаемый эффект может быть непредсказуем", - добавил Кузнецов.

Спешить нельзя

Ранее завершилось предреставрационное обследование памятника, которое длилось около двух лет. Им занималась международная команда, в которую, в частности, вошли специалисты из России, Финляндии, Нидерландов. Первым этапом было архивное и документальное исследование, затем геотехническое исследование прилегающего участка и обследование самого здания. Продолжается исследование цветов и архитектурных окрасок.

Директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых рассказал, что примерно год уйдет на разработку проекта реставрации и подготовительные работы. "Еще один сезон - и это теплый сезон - это фасадные работы, вопрос штукатурок, красок, частичной реставрации оконных рам", - сообщил он. "К счастью, несущие кирпичные конструкции и фундаменты здания находятся в удовлетворительном состоянии"

Затем - внутренние работы, которые могут растянуться на несколько лет. Они в основном касаются консервации оригинальных межэтажных мембран, созданных по дизайну самого Мельникова. Кузнецов подчеркнул, что самое главное - сохранить дом, а для этого нельзя торопиться. "Потребности в каких-то чрезвычайных мерах нет. Спешить некуда - дом никуда не наклоняется, не проваливается, не подтапливается, в нем тепло зимой, за ним следят и ухаживают. Я понимаю, что есть желание, чтобы работы завершились как можно быстрее, но ряд ошибок был совершен в ходе прошлой реставрации из-за спешки. И сейчас мы должны не только разобраться с ошибками прошлого, но и не совершить новых, поэтому торопиться нельзя", - сказал Кузнецов.

Дом Мельникова

Архитектор Константин Мельников родился 3 августа (22 июля по старому стилю) 1890 года в Москве. Его дебютом стал авангардный деревянный павильон "Махорка" на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве (не сохранился). Всемирную известность Мельникову принес в 1925 году проект павильона СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже (не сохранился) и его последующие проекты рабочих клубов и гаражей необычной запоминающейся формы.

Экспериментальный жилой дом-мастерская в Кривоарбатском переулке - одно из ярчайших произведений архитектора, выдающийся памятник архитектуры XX века, имеющий мировое значение. Дом-мастерская является одним из самых известных жилых строений Москвы 1920-х годов. Он отличается новаторскими конструктивными особенностями, уникальной художественной формой. В 2014 году дом получил статус объекта культурного наследия федерального значения.

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