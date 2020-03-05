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Новую станцию "Минская" Киевского направления МЖД откроют в 2022 году

В перспективе она войдет в состав МЦД

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Строительство станции "Минская" Киевского направления Московской железной дороги, которая в перспективе войдет в состав Московских центральных диаметров (МЦД), закончат в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"ОАО "РЖД" ведет масштабные работы по строительству станции "Минская" Киевского направления МЖД, расположенной в западном округе города Москвы. Новая пассажирская инфраструктура будет создана с учетом современных требований к комфорту и безопасности. В перспективе станция войдет в состав МЦД-4 "Киевско-Горьковский" и будет интегрирована с другими видами городского транспорта", - говорится в сообщении.

Станция "Минская" разместится на путепроводе и будет состоять из двух платформ и пассажирского терминала. В настоящее время возводится первая платформа и ведется строительство путепровода, на котором железнодорожники уложат дополнительные пути.

Для выхода на платформы и безопасного перехода через железную дорогу строится пассажирский терминал, который будет оборудован эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан. Завершить работы по строительству новой станции планируется до конца 2022 года.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.

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