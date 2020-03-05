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Распространение коронавируса нового типа

В Москве обследуют еще одну знакомую заболевшего коронавирусом россиянина

Всего было выявлено более 100 человек, контактировавших с заболевшим

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Врачи проверяют на наличие коронавирусной инфекции еще одну знакомую заболевшего коронавирусом россиянина, которая недавно вернулась из поездки в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Как ранее сообщал столичный Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, одна из подруг заболевшего коронавирусом, сопровождавшая его в поездке в Италии, находилась за границей. Связь с ней была установлена одновременно с остальными контактировавшими с пациентом, штаб располагал информацией о дате ее возвращения в Москву.

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"Вчера она прибыла в аэропорт Внуково, откуда на машине скорой помощи бригада врачей доставила ее в больницу. У пациентки взяты пробы для проведения комплексного лабораторного обследования. Девушка не имеет симптомов заболевания", - сказали в пресс-службе.

К настоящему моменту отрицательный результат первого анализа на коронавирус уже подтвержден у 92 пассажиров рейса, на котором заболевший прибыл в Москву, и у всех ранее госпитализированных друзей и родственников молодого человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 марта сообщил, что врачи подтвердили случай новой коронавирусной инфекции Covid-2019, который был выявлен у москвича, вернувшегося из Италии. Он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение, заболевание протекает в легкой форме. В течение суток был установлен полный круг контактов этого человека - родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего, из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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