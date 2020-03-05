Столичный департамент образования открыл горячую линию по профилактике ОРВИ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Родители московских школьников смогут сообщать о недостаточных мерах профилактики гриппа и ОРВИ в учебных заведениях на специально созданную горячую линию департамента образования Москвы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Если в школе или детском саду, который посещает ваш ребенок, по утрам не измеряют температуру или нарушают другие пункты приказа № 65 от 27.02.2020, то вы можете обратиться на специально организованную горячую линию Департамента образования и науки города Москвы по телефону: 8 (495) 366-66-80. Она работает с 8:00 до 20:00", - сказал собеседник агентства.

Ранее ведомство сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом департамент издал приказ, в соответствии с которым школам и учреждениям дополнительного образования поручено контролировать состояние здоровья детей и регулярно измерять их температуру. Если у ребенка зафиксированы признаки заболевания и повышенная температура, его направят домой, но только в сопровождении родителей. До их прихода он будет изолирован. Вся информация о заболевших детях будет незамедлительно направляться в поликлинику.

Кроме того, на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ отменены выездные и массовые мероприятия, занятия в бассейнах, а уроки по разным предметам рекомендовано проводить в одном классе, чтобы дети не переходили из одного помещения в другое.