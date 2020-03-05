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Пешеходный мост и дополнительный вход начали строить в Московском зоопарке

Новый вход будет представлять из себя двухэтажный павильон со стеклянными прозрачными дверями и белыми фасадами

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Строительство нового пешеходного моста в зоопарке и дополнительного входа со стороны "Баррикадной" началось в Москве, строительные работы планируется закончить в мае 2021 года. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Мы приступили к строительству моста и входного узла с кассами. Ставим задачу строителям закончить работы в мае следующего года. Подрядчик определен, реализуем задачу и введем", - сказал Загрутдинов, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее в пресс-службе департамента строительства Москвы сообщили, что решение о строительстве нового входа в зоопарк принято в связи с тем, что главный вход не справляется с наплывом посетителей в осенний, весенний и летний периоды, особенно в праздничные и выходные дни. Новый мост высотой 12 м и протяженностью 22 м соединит старую территорию зоопарка с новой. Попасть на мост можно будет по пандусам, для маломобильных групп населения оборудуют лифты. Ограждающие и несущие конструкции моста сделают из металла, а ограждение - из ударопрочного стекла.

Новый вход в зоосад представляет из себя двухэтажный павильон со стеклянными прозрачными дверями и белыми фасадами, само здание будет построено в стиле американского авангарда. Внутри павильона будут турникеты, билетные кассы, сувенирные магазины, библиотека, образовательный центр и кафе. Посетители смогут попасть в зоопарк со второго этажа. Для их удобства оборудуют лифты, эскалаторы или лестницы с пандусами.

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Россия
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