Строителям московского метро открыли казначейские счета во избежание перебоев с зарплатой

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Всем столичным метросторителям открыли казначейские счета, чтобы избежать перебоев с выплатой заработной платы. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Ранее бывали случаи, когда у подрядчиков возникали проблемы со своевременной выплатой заработной платы метростроителям. Мы открыли всем метростроителям индивидуальные счета в казначействе. Они в учете, мы ежемесячно платим зарплаты и видим все прозрачно, сколько кому заплатили. Проблем у метростроителей [с зарплатой] нет, кто с нами работает", - сказал Загрутдинов.

При этом он сообщил, что ситуация с коронавирусом не повлияла на проведение строительных работ в столице.

По его словам, он регулярно поднимает вопрос о поднятии заработной платы строителям. В настоящее время ежемесячно строителям суммарно выплачивается порядка 1,8-2 млрд. рублей.

"У нас все под контролем. Специалистов из Китая не так уж и много на строительстве метрополитена, инженерский состав. Те, кто здесь, практически не уезжали, они же в работе, трудоголики. Новым запретили заезд, а кто заезжал ранее, они находились в карантине две-три недели. <...> Проблем нет, [если не доедут специалисты из Китая], все будет построено в срок", - сказал Загрутдинов.