Московские промзоны "Кунцево" и "Коровино" получат комплексное развитие

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Производственные зоны в Москве "Кунцево" и "Коровино" войдут в программу комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии в четверг, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Проект КРТ будет реализован на территории площадью 21,23 га в производственной зоне "Кунцево". В рамках проекта планируется создание 4,6 тыс. новых рабочих мест на объектах производственного и общественно-делового значения. Ожидаемый объем инвестиций в реновацию промзоны - 17 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он уточнил, что общий объем застройки данной территории составит 268,5 тыс. кв. м, а экономический эффект от реализации проекта может составить около 5 млрд рублей.

В производственной зоне "Коровино", по словам главы департамента, будет реорганизована территория площадью более 35 га. "Комплексное развитие таких площадей благоприятно скажется не только на внешнем облике столицы, но и повысит уровень комфорта проживания москвичей. В проект планируется вложить 40 млрд рублей, а ожидаемый результат от его реализации - создание более 13 тыс. новых рабочих мест. Будут построены современные высокотехнологичные объекты производственного и общественно-делового назначения, общая площадь которых - около 1 млн кв. м", - сообщил Прохоров.

Механизм комплексного развития территорий предусматривает возможность реализации проекта как по инициативе правообладателя территории, так и по инициативе правительства Москвы. В случае, если в течение шести месяцев после принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе столичных властей правообладатель не реализует свое право на комплексное развитие территории, то город вправе объявить аукцион для привлечения на территорию инвестора или самостоятельно реализовать проект.