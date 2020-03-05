{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московским автомобилистам посоветовали пока не менять зимнюю резину

"Переобувать" машину следует, когда среднесуточная температура достигнет 5-7 градусов тепла, отметили в Гидрометцентре

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Москвичам рано менять зимнюю резину на летнюю на автомобилях. Задумываться о том, что пора "переобувать" машину следует, когда среднесуточная температура достигнет 5-7 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пока что рано. Резина должна обладать определенной эластичностью, так вот летняя резина обеспечивает хорошее сцепление с дорожной поверхностью, когда среднесуточная температура выше 5, а лучше 7 градусов [тепла]", - сообщил он журналистам.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, субботу и воскресенье днем в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, в понедельник и вторник - 5-10 градусов тепла, в среду - 9-14 градусов тепла.

Реклама на ТАСС
Строительство и реконструкцию пяти объектов культуры начнут в Новой Москве в 2020 году
Самым большим из них будет фондохранилище для федеральных и городских музеев в Коммунарке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС