Московским автомобилистам посоветовали пока не менять зимнюю резину

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Москвичам рано менять зимнюю резину на летнюю на автомобилях. Задумываться о том, что пора "переобувать" машину следует, когда среднесуточная температура достигнет 5-7 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пока что рано. Резина должна обладать определенной эластичностью, так вот летняя резина обеспечивает хорошее сцепление с дорожной поверхностью, когда среднесуточная температура выше 5, а лучше 7 градусов [тепла]", - сообщил он журналистам.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, субботу и воскресенье днем в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, в понедельник и вторник - 5-10 градусов тепла, в среду - 9-14 градусов тепла.