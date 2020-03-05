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Автомобильное движение на дорогах столицы будет осложнено в преддверии выходных

ЦОДД рекомендует 6 марта для поездок по городу выбирать городской транспорт

МОСКВА, 5 марта./ТАСС/ Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупреждает столичных водителей об осложнении дорожного движения вечером 6 марта в преддверии праздничных выходных.

"Последние дни мы видим скопление транспорта вблизи крупных цветочных рынков, таких как Киевский, Рижский <...> Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине - люди ездят, дарят подарки. В связи с этим в пятницу, 6 марта, ожидается осложнение дорожной ситуации", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

По словам специалистов, 6 марта для поездок по городу стоит пользоваться городским транспортом.

"Выезжать из города на личных автомобилях комфортнее всего после окончания вечернего часа пик - после 20 часов. В выходные, 7 и 8 марта, проблем на дорогах не ожидаем",- уточнили в пресс-службе.

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