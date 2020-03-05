Некрасовскую линию метро Москвы закроют 20-24 марта для подключения новых станций

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Некрасовская линия Московского метрополитена будет закрыта для пассажиров для подключения новых станций с 20 по 24 марта, сообщили в четверг в пресс-службе столичной подземки.

На март 2020 года запланировано открытие второго участка Некрасовской линии от станции "Косино" до станции "Авиамоторная", который временно будет связан с участком Большой кольцевой линии "Авиамоторная" - "Лефортово". Первый участок от "Некрасовки" до "Косино" длиной 7,9 км был открыт 3 июня 2019 года. Общая протяженность второго участка составляет 11,7 км. На нем расположены пять станций: "Юго- Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" и "Авиамоторная".

"Движение поездов на Некрасовской линии от станции "Некрасовка" до станции "Косино" будет приостановлено 20 марта с 21:00 до 24 марта в связи с подключением шести новых станций к действующей инфраструктуре. В обычном режиме метрополитен возобновит работу во вторник, 24 марта, в 05:30", - говорится в сообщении.

Для пассажиров будут временно закрыты все четыре действующие станции Некрасовской линии: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". В период остановки движения специалисты интегрируют и подключат все инженерные коммуникации, обеспечивающие запуск нового участка в ближайшее время. Такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами.

"В период временного закрытия четырех станций Некрасовской линии пассажиров будет перевозить бесплатный компенсационный маршрут "КМ" от станции "Некрасовка" Некрасовской линии до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии. На временно закрытых станциях Некрасовской линии и на некоторых станциях Таганско-Краснопресненской линии будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что открытие второй очереди Некрасовской линии поможет ощутимо разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии. В начале января 2020 года уже состоялся технический пуск второго участка Некрасовской линии, а запуск по нему пассажирского движения планируется в конце марта.