{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Некрасовскую линию метро Москвы закроют 20-24 марта для подключения новых станций

На время закрытия станций пассажиров будет перевозить бесплатный компенсационный маршрут "КМ" от станции "Некрасовка" до станции "Выхино"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Некрасовская линия Московского метрополитена будет закрыта для пассажиров для подключения новых станций с 20 по 24 марта, сообщили в четверг в пресс-службе столичной подземки.

На март 2020 года запланировано открытие второго участка Некрасовской линии от станции "Косино" до станции "Авиамоторная", который временно будет связан с участком Большой кольцевой линии "Авиамоторная" - "Лефортово". Первый участок от "Некрасовки" до "Косино" длиной 7,9 км был открыт 3 июня 2019 года. Общая протяженность второго участка составляет 11,7 км. На нем расположены пять станций: "Юго- Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" и "Авиамоторная".

"Движение поездов на Некрасовской линии от станции "Некрасовка" до станции "Косино" будет приостановлено 20 марта с 21:00 до 24 марта в связи с подключением шести новых станций к действующей инфраструктуре. В обычном режиме метрополитен возобновит работу во вторник, 24 марта, в 05:30", - говорится в сообщении.

Для пассажиров будут временно закрыты все четыре действующие станции Некрасовской линии: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". В период остановки движения специалисты интегрируют и подключат все инженерные коммуникации, обеспечивающие запуск нового участка в ближайшее время. Такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами.

"В период временного закрытия четырех станций Некрасовской линии пассажиров будет перевозить бесплатный компенсационный маршрут "КМ" от станции "Некрасовка" Некрасовской линии до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии. На временно закрытых станциях Некрасовской линии и на некоторых станциях Таганско-Краснопресненской линии будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что открытие второй очереди Некрасовской линии поможет ощутимо разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии. В начале января 2020 года уже состоялся технический пуск второго участка Некрасовской линии, а запуск по нему пассажирского движения планируется в конце марта.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Роспотребнадзор Москвы предписал для профилактики вируса ежедневно дезинфицировать такси
Дезинфекция включает меры личной гигиены, использование масок, частое мытье рук или использование кожного антисептика, проветривание и проведение влажной уборки салонов транспортных средств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС