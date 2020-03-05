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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: выручка ресторанов в Москве снизилась на 30% из-за ситуации с коронавирусом

Также на столичных ресторанах отразилось повышение стоимости продуктов из-за ограничения поставок из Китая

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Объем выручки ресторанов в Москве с начала года снизился на 30% из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по развитию ресторанного бизнеса столичного отделения "Деловой России", общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Миронов.

В начале февраля Миронов говорил о снижении данного показателя всего на 10%, так как жители и гости города начали ограничивать свои походы в общественные места.

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"Сначала был спад в ресторанах восточной кухни, следующая волна отразилась на детских ресторанах, сейчас это докатилось и до остальных ресторанов. Спад уже примерно в районе 30% от ранее прогнозируемой выручки, и этот спад набирает обороты. Мы считаем, что это, в первую очередь, из-за панических настроений, муссирования в СМИ темы коронавируса", - сказал Миронов, отметив, что в предыдущие годы февраль и март были для рестораторов "высоким сезоном".

Также, по его словам, на ресторанах отразилось повышение стоимости продуктов из-за ограничения поставок из Китая. "Есть поставки из Китая, которые притормозились, и пошла их замена с других рынков. Это все провоцирует подъем цены", - пояснил Миронов.

Он добавил, что при этом растет доля рынка доставки готовых блюд на дом. "У нас есть информация, что она [доставка] подросла, но в каких объемах, не скажу пока", - отметил эксперт.

Рестораторы в Москве получили предписания от управления Роспотребнадзора, рекомендации и пояснения от Федерации рестораторов и отельеров России. Департамент торговли и услуг города также направил свои рекомендации, уточнил Миронов. "Рестораторы заинтересованы в том, чтобы донести это до персонала. [Сотрудники заведений] проходят обучение, для них вводятся дополнительные "пятиминутки", идут проверки соблюдения [профилактических] мероприятий", - сказал он.

О коронавирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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