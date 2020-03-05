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Московские трамваи №39, 3 и А изменят маршруты с 7 по 21 марта

Изменения связаны со строительными работами на Дубининской улице

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Трамваи между станциями метро "Тульская", "Павелецкая" и "Чистые пруды" перестанут курсировать в Москве 7 - 21 марта, изменения вводятся в связи с проведением строительных работ на Дубининской улице. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУП "Мосгортранс"

"С 7 по 21 марта трамваи не будут ходить между метро "Тульская", "Павелецкая" и "Чистые пруды". Трамвай №3 временно работать не будет. Доехать до Балаклавского проспекта можно на трамвае №39 <…> Изменения - на время строительных работ на Дубининской улице", - сказали в пресс-службе.

В Мосгортрансе уточнили, что вместо трамваев на маршруте будет работать автобус №03: от метро "Нагатинская" через метро "Тульская", Свято-Данилов монастырь, Дубининскую улицу, метро "Павелецкая", "Новокузнецкая", Яузские Ворота и Бульварное кольцо до метро "Чистые пруды".

Временный маршрут трамваев №А пройдет от Черемушек через Большую Черемушкинскую улицу, Загородное шоссе, Серпуховский Вал и метро "Тульская" до Новоданиловского проезда; №39 - от метро "Университет" через улицу Вавилова, метро "Ленинский проспект", улицу Орджоникидзе, Серпуховский Вал, метро "Тульская", "Нагатинская", Варшавское шоссе и Симферопольский бульвар до Балаклавского проспекта.

"Для трамваев № А, 39 вводится временная остановка "Холодильный переулок" - здесь будет удобная пересадка на автобус №03. Ближайшая остановка автобуса - "Серпуховская Застава", - заключили в пресс-службе.

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