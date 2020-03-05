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Три человека пострадали из-за возгорания в электрощите в доме на юго-востоке Москвы

Среди них один ребенок

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Двое взрослых и ребенок пострадали в результате возгорания в электрощите в жилом доме на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"На улице Федора Полетаева, дом 24, к. 1 в жилом доме на первом этаже произошло загорание в электрощите на площади один квадратный метр. Возгорание ликвидировано огнетушителем, из подъезда спасены четыре человека и переданы медикам для осмотра", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что три человека, включая ребенка, пострадали. Они отравились продуктами горения.

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