{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Председатель ОНК Москвы и столичный омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве

Подписанное сторонами соглашение предусматривает взаимные консультации и проведение совместных мероприятий по правовому просвещению граждан

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева и председатель Общественной наблюдательной комиссии столицы Георгий Волков подписали соглашение о сотрудничестве для усиления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Об этом ТАСС рассказал глава ОНК Москвы Волков.

"Мы договорились об обмене информацией, взаимных консультациях и проведении совместных мероприятий по правовому просвещению граждан. Вместе с Потяевой мы будем совместно разрабатывать предложения по совершенствованию российского законодательства и проводить проверки информации о фактах нарушения прав человека в местах принудительного содержания" - сообщил он.

Волков и Потяева также намерены оказывать помощь людям, которые освободились из СИЗО и не могут адаптироваться к жизни в обществе.

"ОНК и аппарат Уполномоченного по правам человека в Москве наладили системную работу по обращениям, требующим принятия совместных мер реагирования. Наше сотрудничество - это регулярная и слаженная работа, наличие соглашения в очередной раз подтверждает намерения государства и общества двигаться в одном направлении в целях обеспечения защиты прав граждан. Мы не скрываем, что есть серьезные проблемы, решить которые не под силу одной ОНК. При этом только комиссия обладает полными сведениями о проблемах людей, содержащихся в Местах принудительного содержания. Я благодарен Татьяне Александровне за готовность в том числе оказывать нам посильную помощь в решении проблем ресоциализации граждан", - отметил Волков.

Он добавил, что на данный момент крайне высок уровень рецидива преступлений, поэтому содействие гражданам, освободившимся из мест принудительного содержания, является направлением деятельности отдельной рабочей группы, созданной в рамках комиссии.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Поликлиники в Москве переведут на усиленный режим
Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, врачи будут ориентированы на прием на дому пациентов с признаками ОРВИ, прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС