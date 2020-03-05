Председатель ОНК Москвы и столичный омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева и председатель Общественной наблюдательной комиссии столицы Георгий Волков подписали соглашение о сотрудничестве для усиления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Об этом ТАСС рассказал глава ОНК Москвы Волков.

"Мы договорились об обмене информацией, взаимных консультациях и проведении совместных мероприятий по правовому просвещению граждан. Вместе с Потяевой мы будем совместно разрабатывать предложения по совершенствованию российского законодательства и проводить проверки информации о фактах нарушения прав человека в местах принудительного содержания" - сообщил он.

Волков и Потяева также намерены оказывать помощь людям, которые освободились из СИЗО и не могут адаптироваться к жизни в обществе.

"ОНК и аппарат Уполномоченного по правам человека в Москве наладили системную работу по обращениям, требующим принятия совместных мер реагирования. Наше сотрудничество - это регулярная и слаженная работа, наличие соглашения в очередной раз подтверждает намерения государства и общества двигаться в одном направлении в целях обеспечения защиты прав граждан. Мы не скрываем, что есть серьезные проблемы, решить которые не под силу одной ОНК. При этом только комиссия обладает полными сведениями о проблемах людей, содержащихся в Местах принудительного содержания. Я благодарен Татьяне Александровне за готовность в том числе оказывать нам посильную помощь в решении проблем ресоциализации граждан", - отметил Волков.

Он добавил, что на данный момент крайне высок уровень рецидива преступлений, поэтому содействие гражданам, освободившимся из мест принудительного содержания, является направлением деятельности отдельной рабочей группы, созданной в рамках комиссии.