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Археологи обнаружили старинный сейф со следами взлома в Басманном районе Москвы

Находка датируется концом XIX - началом XX века

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Археологи нашли сейф конца XIX - начале XX века на улице Казакова в Басманном районе Москвы во время проведения работ на железной дороге. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Старинный сейф со следами взлома был найден во время проведения работ по расширению полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги. Судя по маркировке, он был изготовлен в конце XIX - начале XX веков на знаменитом заводе "Меллер" (W. Moeller), специализирующемся на производстве металлических несгораемых шкафов", - говорится в сообщении.

Археологи отметили, что сейф был найден поврежденным в железнодорожном откосе. Как предполагают специалисты, судя по отсутствию дверцы, а также деформации стенок и отделения с тайником, найденный артефакт был украден и взломан. При этом руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил порталу, что вес сейфа составляет около 100 кг, сам шкаф представляет собой металлическую конструкцию высотой один метр и шириной около 60 см.

По словам Емельянова, на Всемирной выставке в 1901 году, которая проходила в Париже, продукция фирмы "Меллер" из Москвы получила медаль за отличное качество, эта фирма считалась одной из лучших в России по изготовлению стальных несгораемых шкафов.

Глава Мосгорнаследия добавил, что сейчас специалисты тщательно изучают находку, а после старинный сейф передадут в фонды одного из столичных музеев.

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