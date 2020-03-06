Власти Москвы компенсируют компаниям до 700 тыс. рублей расходов за участие в выставках

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/ Власти Москвы возместят столичным компаниям расходы на регистрационный взнос, монтаж стендов и аренду площадей до 350 тыс. рублей на выставках в России и в пределах 700 тыс. рублей за рубежом. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Столичным компаниям компенсируют средства, потраченные на участие в конгрессно-выставочной деятельности. Город готов вернуть организациям до 350 тыс. рублей за участие в российских экспозициях и до 700 тыс. рублей - в зарубежных. Возмещать будут регистрационный взнос, а также суммы на застройку, оборудование стенда и аренду выставочной площади", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании смогут получить субсидии за участие в выставках, отмеченных знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии или Российского союза выставок и ярмарок. Помимо этого, отдельный список утверждает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Заявки принимаются до 30 апреля на сайте столичной мэрии.

По словам руководителя департамента Алексея Фурсина, в прошлом году на возмещение затрат на участие в выставках департамент предоставил 220 субсидий на общую сумму 47,82 млн рублей.