Около 20 павильонов ВДНХ выставят на торги под размещение кафе

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Аукционы за право размещения кафе в 17 павильонах на ВДНХ пройдут в столице. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В течение месяца будет подготовлена документация по 17 лотам, после проведения аукционов и заключения договоров победители смогут открыть пункты общественного питания на территории ВДНХ", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Столичный департамент по конкурентной политике проведет 12 марта презентацию лотов в павильоне "Умный город" на ВДНХ. В ходе нее эксперты и представители органов власти обсудят технические характеристики лотов, начальную стоимость объектов, а также условия участия в аукционах. Присоединиться к роуд-шоу можно бесплатно, нужна предварительная регистрация.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что по статистике, средняя конкуренция на торгах составляет три-четыре участника на лот. По его мнению, предстоящие аукционы - хорошая возможность для развития бизнеса в весенне-летний период на одной из наиболее оживленных площадок столицы.