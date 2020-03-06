Сезон велопроката в Москве в этом году откроется в апреле

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сезон проката велосипедов в столице в текущем году откроется в апреле. От этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Предыдущий сезон велопроката в Москве открылся 25 апреля и действовал до 17 ноября.

"Сезон велопроката в Москве стартует во второй половине апреля. Мы знаем, что его открытия с нетерпением ждут многие москвичи", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с каждым годом велопрокат становится все популярнее. В 2019 году жители совершили 5 млн поездок, что на 17% больше, чем годом ранее. "Если раньше мы в лучшем случае изредка катались на велосипедах в парках, то сейчас многие передвигаются по городу, ездят на них до метро, до работы", - пояснили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что в предыдущем сезоне в Москве работало 530 станций велопроката, в которых можно было взять 5,3 тыс. велосипедов. Сеть охватывала 45% районов Москвы. По просьбам жителей в этом году велопрокат откроется в новых районах, добавится еще 100 станций и более 1 тыс. велосипедов.