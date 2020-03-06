Около 75 "умных" запорных кранов заменят в 2020 году на газораспределительных сетях Москвы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Около 75 автоматических запорных устройств заменят на газораспределительных сетях столицы в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Ежегодные мероприятия по замене запорных устройств с механическим приводом на автоматические краны с дистанционным управлением на объектах газового хозяйства шаг за шагом позволяют выйти на новый уровень безопасности и надежности всей системы газораспределения столицы. Только в 2020 году планируется заменить 75 "умных" запорных устройств <...> В рамках повышения уровня газовой безопасности специалисты АО "Мосгаз" в составе комплекса городского хозяйства Москвы провели уникальные работы по установке двух автоматических запорных устройств на значимом для жизнеобеспечения Москвы газопроводе высокого давления, по которому подача топлива осуществляется от газорегуляторного пункта "Чагино" потребителям районов Люблино и Печатники ЮВАО Москвы, в том числе РТС "Курьяново", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, предприятие под руководством комплекса городского хозяйства Москвы продолжает расширять границы дистанционного управления системой газораспределения города, тем самым обеспечивая оперативную и надежную защиту как в штатном режиме, так и в случае аварийной ситуации. Установка автоматических кранов с дистанционным управлением является приоритетной программой компании, это продолжение взятого курса на цифровизацию и автоматизацию управленческих и технологических процессов, направленных на безопасность москвичей.

"Новые запорные устройства позволяют отреагировать на аварийную ситуацию менее чем за две минуты и перекрыть подачу газа на проблемном участке дистанционно с центральной диспетчерской общества. Раньше на это требовалось около двух часов с обязательным выездом на место бригады. Более того, закрытием автоматизированного запорного устройства на объекте при необходимости можно перераспределять подачу газа, улучшая газоснабжение потребителей. Оперативность - одна из составляющих преимуществ установки "умных" кранов", - пояснили в ведомстве.

Там добавили, что процесс установки нового оборудования требует тщательной подготовки и высочайшей квалификации специалистов. Все работы выполняются без отключения потребителей от газоснабжения, с максимальным комфортом для москвичей. За последние восемь лет на газовых сетях Москвы установлено более 770 запорных шаровых кранов, оснащенных автоматизированной системой дистанционного управления, созданы автоматизированные системы управления режимами работы городской газораспределительной сети и контроля за ними, что обеспечивает высокую надежность и безопасность газоснабжения города.