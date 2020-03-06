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В Москве планируют открыть 26 клубов для общения пожилых людей "Мой социальный центр"

В настоящий момент такие центры работают в шести районах столицы
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© Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сеть клубов для общения пожилых людей "Мой социальный центр" планируется масштабировать в Москве, в ближайших планах открытие еще 26 клубов. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

В пятницу Собянин и президент ПАО "Сбербанк" Герман Греф осмотрели один из таких клубов в районе Таганский.

"Второй проект (кроме проекта "Московское долголетие" - прим. ТАСС), который мы запустили недавно, - это создание клуба по месту жительства, реорганизация наших социальных центров, которые работали в большей степени на предоставление льгот, социальных пособий и так далее, создание клубной атмосферы, когда люди могут прийти отдохнуть, пообщаться, заняться тем, что им будет интересно. Это, по сути, их гостиная домашняя, потому что это невозможно создать в своей собственной квартире. Здесь общение, друзья и товарищи, это позитивный проект. Думаю, что мы в ближайшие годы создадим еще 26 клубов, постепенно будем наполнять весь город такой средой", - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул важность поддержки городских предприятий и компаний, что позволяет быстрее развивать проекты. Он добавил, что ПАО "Сбербанк России" оказало поддержку в создании социального центра в Таганском районе, предоставив помещение и приняв участие в финансировании. По словам мэра, проект "Мой социальный центр" - крайне сложный: качественно подобрать помещения, реконструировать, найти сотрудников.

"Эту инициативу трудно не поддержать и переоценить. Для нас огромное счастье участвовать в таких проектах, потому что здесь видны лица людей, которые обо всем говорят", - сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, первый городской клуб для пожилых людей "Мой социальный центр" был открыт в июле 2019 года. Сегодня они работают в шести районах Москвы: Марьиной Роще, Таганском, Преображенском, Чертаново Северном и Южном Бутово и пос. Щаповское. Со дня открытия их гостями стали около 90 тыс. москвичей. В марте 2020 года планируется открыть четыре новых центра в районах Ломоносовский, Сокольники, Южное Тушино и г. Московский.

О клубах сети "Мой социальный центр"

Как добавили в пресс-службе, центрах работают более 200 клубов по интересам ("досуг", "ЗОЖ", "развитие", "творчество", "технологии"), проходят занятия программы "Московское долголетие". Но не менее важно, что в "Мой социальный центр" можно прийти, чтобы просто отдохнуть с комфортом, не участвуя ни в каком занятии или кружке.

"Мужчины создают клубы по бильярду, настольному теннису и планируют проводить межрайонные турниры. Есть клубы для любителей настольных игр. Самый многочисленный - клуб "Игр-Рай" - создан в районе Чертаново Северное, участники которого каждый четверг собираются и проводят турнир по настольным играм. Женщинам больше интересны клубы по ведению здорового образа жизни - собираясь вместе, они делятся рецептами правильного питания, занимаются йогой, пилатесом и дыхательными практиками. Как пары, так и отдельные участники могут посещать танцевальные клубы. В ряде центров открыты театральные клубы, где желающие могут приобщиться к этому виду искусства", - говорится в сообщении.

Кроме того, по инициативе пожилых людей появляются и клубы иностранных языков (английский, испанский), участники которых практикуются, общаясь между собой.

Кроме того, в "Моих социальных центрах" проходят встречи интеллектуальных клубов ("Философы", "Астроном" и др.).

Информация о работе городской сети клубов "Мой социальный центр" размещается на плакатах у подъездов многоквартирных домов, в центрах "Мои документы", поликлиниках, школах, отделениях "Сбербанка". Осуществляется целевая рассылка информационных писем пользователям портала mos.ru. Кроме того, в социальных сетях ведется работа по привлечению в "Мой социальный центр" участников действующих клубов по интересам, проводятся встречи с активными горожанами и представителями общественных организаций.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияГреф, Герман Оскарович
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