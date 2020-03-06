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Более 40 причерноморских блюд представят на фестивале "Крымская весна" в Москве

Фестиваль пройдет 14-22 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московские повара 15 марта представят гостям фестиваля "Крымская весна", который пройдет 14-22 марта, более 40 причерноморских блюд на Тверской улице. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла уличных и городских мероприятий "Московские сезоны".

"В гастрономической программе праздника на Тверской улице поучаствуют пять московских ресторанов: "Куршевель", "Шинок", "Спецбуфет № 1", Ofyr и "Полар". Они предложат гостям более 40 традиционных крымских блюд. Среди самых необычных угощений - борщ с карасиками, который подается в хлебной тарелке, "кулек барабульки" с соусом тар-тар, шашлык из рапана. Так же в меню - узвары и чай, настоянный на крымских травах", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, гости фестиваля смогут попробовать шурпу, лепешки кыстыбый, плов по-татарски, чебупели с мясом (жареные пельмени) и витаминный чай с медом и шиповником.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля 15 марта на пешеходной Тверской улице взрослые и дети от 12 лет смогут поучаствовать в интеллектуальных играх "Что? Где? Когда?" и BrainZona. Они будут проходить одновременно на двух подиумах. Также все желающие смогут посмотреть хайлайн-шоу и полетать на зиплайне над "Крымским мостом". Кроме того, в программе - паркур, кроссфит, бокс, ММА, слэклайн (хождение по стропе) и уникальные мото-аттракционы - "Шар смелости" и "Мертвая петля". Всего на Тверской улице будет 10 спортивных площадок.

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