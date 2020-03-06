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Медведи в Московском зоопарке впервые вышли в открытый вольер после зимнего сна

В администрации Московского зоопарка отметили, что животные стали ходить по внутренним помещениям вольера с середины февраля

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Бурая медведица Роза и пара гималайских медведей Будур и Алладин первый раз вышли в открытые вольеры после зимнего сна, сообщили в пятницу в администрации Московского зоопарка.

"Первый раз в этом году они выйдут на улицу. В норме они просыпаются в начале апреля, когда стаял снег, есть еда. В этом году зимы практически не было, и с середины февраля наши медведи уже стали подниматься, ходить по внутренним помещениям", - рассказал журналистам завотделом "Аквариум" Андрей Тупикин.

Он добавил, что бурая (камчатская) медведица Роза (28 лет) живет одна и спать на зиму ложится в отдельном вольере, самец и самка гималайского медведя (25 и 26 лет) живут вместе, но на время спячки их разделяют.

В отличие от спячки, в которую впадают, например, сурки и тушканчики, зимний сон не предполагает резкого понижения температуры тела, замедления сердцебиения и других физиологических процессов. Медведи спят чутко и могут быстро проснуться. А чтобы звери вернулись к полноценному питанию потребуется около полутора месяцев.

"Как только Алладин и Будур полностью придут в себя, сотрудники зоопарка и киперы соединят их вместе. В начале им дают растительный корм, яблоки, груши, салат. Через пару недель их рацион станет более плотным, добавится каша, рыба, вареное мясо", - отметил зоолог.

Сейчас в Московском зоопарке содержится свыше 8 тыс. животных, относящихся к более чем тысяче видов мировой фауны, некоторые виды выведены специалистами зоопарка впервые в мире. Зоопарк является членом Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных.

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