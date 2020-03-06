Продавщица в Москве сбежала с работы, когда ей по ошибке пришла зарплата за 8 лет вперед

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Продавщице детской одежды с окладом 23 тыс. рублей работодатель ошибочно перевел почти 2 млн рублей, после чего она перестала выходить на связь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

"5 марта в ОМВД России по Тверскому району обратился представитель торгового дома с заявлением о том, что 29 октября 2019 года между руководством дома и гражданкой был заключен трудовой договор о приеме последней на работу в отдел молодежной и детской одежды на должность заведующей секцией с должностным окладом 23 тыс.в происшестви рублей. Однако при исчислении авансовой части заработной платы была допущена счетная ошибка, в результате которой гражданке были излишне выплачены 1 989 500 рублей", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сумма была зачислена 27 ноября, после чего женщина перестала отвечать на телефонные звонки и сообщения. Полиция проводит доследственную проверку.-