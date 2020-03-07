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Фестиваль "Вам, любимые" открывается на 14 площадках столицы

Для гостей проведут мастер-классы по приготовлению различных блюд

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Фестиваль "Вам, любимые" развернется в субботу на 14 площадках в центре Москвы. Его гости смогут стать участниками увлекательной культурной программы и познакомиться с широким выбором подарков к Международному женскому дню, сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Фестиваль проходит в Москве впервые. Он организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" и развернется с 7 по 9 марта на 14 площадках в центре столицы: на площади Революции, Манежной площади и пространстве между ними, на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке, на Школьной улице, а также на Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском и Тверском бульварах", - пояснили в пресс-службе.

Гости фестиваля смогут научиться готовить полезные весенние угощения - салаты, смузи, всевозможные блюда из овощей, а также оригинальные сладости и горячие блюда. Первые мастер-классы от звезд пройдут на фестивале в день открытия.

"Например, 7 марта, с 15:00 до 15:45, в кулинарной школе "Мамина кухня" на площади Революции вместе с дизайнером Алисой Толкачевой мы будем обсуждать последние тенденции мира моды и готовить полезное блюдо из тыквы с рукколой и сыром фета", - сообщили в пресс-службе. В 14:00 на Манежной площади рецептом вкуснейшего салата капрезе и, конечно же, праздничным настроением поделится певица, финалистка шоу "Голос" и участница популярных музыкальных проектов Анастасия Спиридонова.

Также гостей фестиваля ждет широкий выбор подарков к Международном женскому дню, праздничное меню от московских рестораторов, мастер-классы по флористике и приготовлению необычных десертов, а еще - множество интерактивных представлений. Встретить артистов можно будет на Манежной и Пушкинской площадях, а также на столичных бульварах.

"На площадках фестиваля "Вам, Любимые" гостей встретят артисты в образах рыцарей, поэтов Серебряного века и стиляг. Они поздравят женщин с 8 марта, почитают стихотворения о весне и любви и разыграют сценки. А на Манежной площади каждый день будут идти по четыре показа интерактивных спектаклей", - рассказали в пресс-службе.

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