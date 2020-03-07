Вильфанд пообещал москвичам на следующей неделе тепло на 10 градусов выше нормы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Теплая погода задержится в столице еще минимум на пять-шесть дней, температура воздуха будет значительно выше нормы. Об этом ТАСС сообщил в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, назвав такую погоду скучной из-за череды аномально теплых дней в Москве.

"Нормально-ненормальная погода, к которой мы уже привыкли. Обычная, скучная и уж очень теплая - 8-10 градусов примерно в течение пяти-шести дней", - сообщил он.

По его словам, это на 8-10 градусов выше климатической нормы.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в Москве ожидается 6-8 градусов тепла, во вторник и среду - 5-10 градусов, в четверг - 6-11 градусов тепла.