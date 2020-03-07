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Температура воздуха в Москве 7 марта установила абсолютный рекорд тепла

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, воздух в столице прогрелся до 11,8 градуса

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве достигла 11,8 градуса в субботу, установив новый рекорд, который превзошел предыдущий показатель сразу на 2,8 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прежний рекорд в столице был зафиксирован 7 марта 2002 года, тогда температура достигла 9 градусов тепла. Регулярные метеорологические наблюдения в России ведутся около 140 лет.

"На 2,8 градуса рекорд побит! По данным метеостанции ВДНХ, в 15:00 температура достигла показателя 11,8 градуса. Вполне возможно, что температура будет еще расти", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в воскресенье температура воздуха также может побить прежний рекорд или приблизится к нему.

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Россия
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