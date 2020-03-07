Гости московского фестиваля "Букинист" приобрели 25 тыс. книг за первый месяц его работы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Посетители фестиваля "Букинист" за месяц приобрели почти 25 тыс. книг и журналов, наибольшим спросом у гостей фестиваля пользуются книги для детей и классическая литература. Об этом сообщили в субботу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"За месяц работы фестиваля "Букинист" его посетители приобрели почти 24,6 тыс. книг и журналов. Большая часть из них - 60% - это произведения классической литературы и книги для детей. Также востребована научно-техническая литература (16% продаж) и книги современных авторов (12%)", - говорится в публикации.

Как уточнили в пресс-службе цикла фестивалей "Московские сезоны", вниманию посетителей на прилавках торговых шале представлено порядка 48,5 тыс. изданий. Кроме того, на фестивале гостей каждый день ждут творческие программы: мастер-классы, встречи с писателями и литературные чтения. Также продолжается акция по приему книг у посетителей: в рамках этого проекта у горожан было приобретено более 1,5 т книг.

"На прилавках "Букиниста" регулярно появляются уникальные издания. К примеру, на фестивале можно приобрести "Свод военных постановлений" 1838-1839 годов, - это первое систематизированное издание указов по военному ведомству. Еще одна редкая книга - "Открытые тайны древних магиковъ и чародеевъ", изданная в 1804 году. А трехтомник Байрона из знаменитой "двадцатки" Брокгауза и Ефрона был издан в 1904 году в серии "Библиотека великих писателей", - сообщается на сайте.

Кроме того, на фестивале "Букинист" представлены и редкие документы середины прошлого века, такие как технический проект железнодорожной линии на Дальнем Востоке "Комсомольск - Советская гавань", изданный в Москве в 1946 году. Тираж в размере всего 65 тыс. экземпляров в продажу не поступал, а рассылался специалистам для служебного пользования.

"Еще один раритет советской эпохи - подшивка многотиражной газеты "Боевыми темпами" за 1942-1943 годы. Эту газету выпускал авиационный завод № 28 на Красной Пресне (сейчас - Московский машиностроительный завод "Рассвет"), а в 1929 году на нем работал молодой Сергей Королев", - заключается на сайте. Фестиваль "Букинист" на Новом Арбате открылся 1 февраля и будет работать почти весь год - до 6 декабря. Часы работы фестиваля: с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 11:00 до 22:00 по выходным и в праздники.