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Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 Марта

Парковка на улицах столицы также будет бесплатной

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. В праздник 8 Марта проезд для женщин на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также в пригородных электричках будет бесплатным. Такое решение приняли Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, 8 и 9 марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной.

"8 марта проезд в городском транспорте Москвы и Подмосковья для женщин будет бесплатным. Для бесплатного прохода в метро и на Московское центральное кольцо нужно будет подойти к специально брендированному турникету: он будет открыт в течение всего праздничного дня. На наземном транспорте Москвы и Подмосковья можно не прикладывать билет к валидатору, за неоплаченный проезд контролер не будет выписывать штраф. На железнодорожных станциях будут открыты некоторые турникеты. Если турникетов на станции нет, пассажирки могут сразу проходить на посадку в вагон и не прикладывать билет к валидатору", - пояснили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, в салоны автобусов можно будет пройти без оплаты, а чтобы воспользоваться бесплатным проездом на МЦД или электричках, женщинам необходимо подойти к кассе и оформить бесплатный проезд. В метро и МЦК сотрудники метрополитена будут пропускать женщин через турникеты с помощью смарт-карты. Отмечается, что в акции не принимают участие поезда ООО "Аэроэкспресс" до аэропортов.

Как сообщалось, парковочные места на улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 марта. В том числе в тех местах, где действует тариф 380 рублей в час. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам.

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