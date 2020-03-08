Катки в парке "Красная Пресня" и саду "Эрмитаж" из-за потепления не будут работать 8 марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Катки в парке "Красная Пресня" и в саду "Эрмитаж" не будут работать 8 марта из-за теплой погоды. В саду им. Баумана, где женщины могут покататься бесплатно, и в Парке Горького катки работают в обычном режиме, сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"Из-за теплой погоды 8 марта не будут работать катки в парке "Красная Пресня" и в саду "Эрмитаж". Катки в саду имени Баумана и в Парке Горького работают в обычном режиме. Причем на катке в саду имени Баумана женщины могут покататься бесплатно, а с 14:00 здесь начнется дискотека", - говорится в сообщении.

На катке в Парке Горького весь день будет работать художник, который нарисует скетч-портреты представительниц прекрасного пола, а вечером состоится концерт трип-хоп-группы MyHoliday. В Таганском парке пройдет фитнес-фестиваль, где с 11:00 до 13:00 на главной сцене состоятся бесплатные мастер-классы по зумбе, танцу с барабанными палочками и другим видам спортивной хореографии. Кроме того, сегодня женщины могут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе. В нем проходит праздничная программа с экскурсиями, викторинами, концертом и мастер-классами для детей, отмечается на портале.

В России 8 Марта считается официальным праздником с 1919 года. С 1921 года он назывался Международным днем работниц, а в конце 1920-х годов праздник получил современное название. В 1965 году Международный женский день 8 Марта объявили нерабочим днем.