На "нулевом километре" в Москве музыканты Росгвардии дали концерт для женщин

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Музыканты Росгвардии дали праздничный концерт для женщин на "нулевом километре" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Мероприятие состоялось на "нулевом километре", возле Красной площади. Оркестр Росгвардии подарил москвичкам и гостьям столицы прекрасный подарок - яркое музыкальное поздравление из любимых весенних мелодий, попурри на тему столицы и лирической песни", - сообщили в пресс-службе.

Среди зрительниц концерта, танцевавших, снимавших видео для соцсетей и подпевавших солисту "О любви немало песней сложено", были женщины самых разных возрастов и национальностей - испанки, японки, француженки, бразильянки. После исполнения заключительной песни музыканты вручили всем собравшимся женщинам букеты цветов.