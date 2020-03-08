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Движение на юге Москвы после аварии с такси восстановили

Как сообщалось ранее, в результате ДТП пострадали три человека

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Движение на Воронежской улице на юге Москвы, ограниченное после аварии с такси, восстановили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Движение на Воронежской улице восстановлено после ДТП", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в районе дома 58/35 по Воронежской улице столкнулись два автомобиля, пострадали три человека. Была перекрыта одна полоса дороги.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, одна из столкнувшихся машин - такси. Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил с места ДТП в больницу водителя такси.

Теги
Россия
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