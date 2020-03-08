Столичные центры госуслуг "Мои документы" проведут семинары с 9 по 15 марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Центры госуслуг "Мои документы" приглашают посетителей с 9 по 15 марта на мастер-классы, лекции и обучающие семинары. Участники занятий научатся достигать поставленные цели, налаживать удаленную работу, составлять бизнес-план и использовать соцсети для продвижения своего дела, сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"С 9 по 15 марта центры госуслуг "Мои документы" приглашают посетителей на мастер-классы, лекции и обучающие семинары. Несколько центров госуслуг предложат посетителям посадить кедровые орешки, научат работать с порталом mos.ru, передавать показания счетчиков и записываться к врачу онлайн. Участники попробуют составить бизнес-план для мини-отеля и бюджетную модель", - говорится в сообщении.

Желающих завести кедр в горшочке ждут 9 марта на мастер-класс "Кедровая тропа" в центре госуслуг района Перово (улица 3-я Владимирская, дом 9а). Кроме того, 14 марта занятие по посадке кедровых орешков "Умелые ручки" пройдет в центре госуслуг района Марфино (Гостиничный проезд, дом 6а). Во флагманском офисе "Мои документы" ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) 10 марта пройдет семинар "Создание бизнес-плана и системы бюджетов для мини-отеля", а 12 марта там же поговорят о мотивации сотрудников и способах достижения лучших результатов. Участники семинара "Личные цели: где найти энергию для их достижения?" 11 марта во флагмане ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) рассмотрят методы самоанализа, постановки и планирования целей. Еще один семинар, на этот раз для предпринимателей в сфере красоты и здоровья, проведут там же 14 марта. Участникам расскажут, что может привести к низким продажам услуг и товаров, как избежать ошибок и исправить ситуацию, сообщается на портале.

Юных москвичей в субботу, 14 марта, ждут в центре госуслуг района Братеево (улица Борисовские Пруды, дом 18, корпус 3). Здесь пройдет мастер-класс "Мелкая пластика", присоединиться к которому смогут все желающие.

Всем участникам необходимо заранее зарегистрироваться на сайте столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.