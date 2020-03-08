Более 1 млн женщин в Москве уже прошли в метро бесплатно по случаю 8 марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Более 1 млн женщин воспользовались правом бесплатного проезда в столичной подземке в честь Международного женского дня. Об этом сообщается на странице в Twitter Московского метрополитена.

"К 18:30 в #мосметро прошли бесплатно около 1,05 млн женщин", - говорится в сообщении.

В праздник 8 Марта проезд для женщин на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также в пригородных электричках является бесплатным. Такое решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Для бесплатного прохода в метро и на Московское центральное кольцо нужно подойти к специально брендированному турникету: он открыт в течение всего праздничного дня. Кроме того, 8 и 9 марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной.