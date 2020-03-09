{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве организуют временные маршруты наземного транспорта на время капремонта поликлиник

С 2020 по 2023 годы в столице отремонтируют 135 зданий поликлиник

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Шестнадцать временных маршрутов наземного транспорта планируется ввести в районах Москвы на время первого этапа капитального ремонта столичных поликлиник в 2020 году, еще четыре существующих маршрута на период ремонта планируется скорректировать. Об этом сообщил журналистам в понедельник директор ГБУ "Мостранспроект" Александр Поляков.

"Так, на первом этапе в ЦАО планируется изменение одного маршрута и организация одного временного, в СВАО - организация двух временных маршрутов, в САО - организация одного временного маршрута, в СЗАО - организация трех временных маршрутов, в ЗАО - организация двух временных маршрутов, в ЮЗАО - организация трех временных маршрутов, один маршрут уже изменен (№753 с присвоением №С53), в ЮАО - организация двух временных маршрутов и изменение одного маршрута, в ЮВАО - изменение одного маршрута, в ВАО - организация двух временных маршрутов", - сказал Поляков, добавив, что на данный момент трассы и параметры временных маршрутов находятся на этапе согласования.

Он напомнил, что согласно проекту "Моя новая поликлиника", разработанному департаментом здравоохранения столицы, всего планируется отремонтировать 135 зданий поликлиник, 50 из них - в рамках первого этапа в 2020-2022 годах, еще 85 зданий - в рамках второго этапа в период 2021-2023 годов. Пациенты на время ремонта будут переведены в соседние работающие поликлиники.

Первые четыре поликлиники в рамках первого этапа закрылись на ремонт в период с 10 по 17 февраля, это филиал №2 ГП №36 на 3-й Карачаровской улице, ДГП №118 на Куликовской улице, филиал №4 ГП №22 на улице Ремизова и филиал №3 ГП №134 на улице Теплый Стан. Пациенты филиала №2 поликлиники №36 временно прикреплены к Диагностическому центру №3 (филиал №2) в Юрьевском переулке, туда можно добраться по существующему автобусному маршруту №59 "Карачарово - Электрозаводский мост".

Горожане, прикрепленные к филиалу №3 поликлиники №134, могут добраться до соседнего филиала №2 той же поликлиники на автобусах №144, 227, 281, 444, 553, 953, С14. Пациенты филиала №4 поликлиники №22 прикреплены к соседнему филиалу этой поликлиники (филиал №2) на улице Дмитрия Ульянова и улице Кедрова, на время ремонта на маршруте №С5 "Метро "Новые Черемушки" - Нагорная улица" увеличили количество автобусов и сократили интервалы движения в час пик.

Для пациентов Детской поликлиники (ДГП) №118, которые на время ремонтных работ будут прикреплены к филиалу №6 этой же поликлиники на Изюмской улице, будет организован временный маршрут "5-й мкр. Северного Бутова - 5-й мкр. Северного Бутова". На время подготовки к запуску временного маршрута специалисты приняли решение изменить трассу существующего маршрута №753 "Захарьино - Захарьино", он получил номер С53, автобусы ходят по обновленному маршруту "Захарьино - Бартеневская улица" с остановкой около филиала №6 ДГП.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве реконструкторы воссоздадут сцены из истории Крыма
На Тверской улице 15 марта заработают три исторические локации: "Казачья станица", "Альминское сражение 1854 года" и "Оборона Севастополя 1941-1942 годов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС