В Москве организуют временные маршруты наземного транспорта на время капремонта поликлиник

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Шестнадцать временных маршрутов наземного транспорта планируется ввести в районах Москвы на время первого этапа капитального ремонта столичных поликлиник в 2020 году, еще четыре существующих маршрута на период ремонта планируется скорректировать. Об этом сообщил журналистам в понедельник директор ГБУ "Мостранспроект" Александр Поляков.

"Так, на первом этапе в ЦАО планируется изменение одного маршрута и организация одного временного, в СВАО - организация двух временных маршрутов, в САО - организация одного временного маршрута, в СЗАО - организация трех временных маршрутов, в ЗАО - организация двух временных маршрутов, в ЮЗАО - организация трех временных маршрутов, один маршрут уже изменен (№753 с присвоением №С53), в ЮАО - организация двух временных маршрутов и изменение одного маршрута, в ЮВАО - изменение одного маршрута, в ВАО - организация двух временных маршрутов", - сказал Поляков, добавив, что на данный момент трассы и параметры временных маршрутов находятся на этапе согласования.

Он напомнил, что согласно проекту "Моя новая поликлиника", разработанному департаментом здравоохранения столицы, всего планируется отремонтировать 135 зданий поликлиник, 50 из них - в рамках первого этапа в 2020-2022 годах, еще 85 зданий - в рамках второго этапа в период 2021-2023 годов. Пациенты на время ремонта будут переведены в соседние работающие поликлиники.

Первые четыре поликлиники в рамках первого этапа закрылись на ремонт в период с 10 по 17 февраля, это филиал №2 ГП №36 на 3-й Карачаровской улице, ДГП №118 на Куликовской улице, филиал №4 ГП №22 на улице Ремизова и филиал №3 ГП №134 на улице Теплый Стан. Пациенты филиала №2 поликлиники №36 временно прикреплены к Диагностическому центру №3 (филиал №2) в Юрьевском переулке, туда можно добраться по существующему автобусному маршруту №59 "Карачарово - Электрозаводский мост".

Горожане, прикрепленные к филиалу №3 поликлиники №134, могут добраться до соседнего филиала №2 той же поликлиники на автобусах №144, 227, 281, 444, 553, 953, С14. Пациенты филиала №4 поликлиники №22 прикреплены к соседнему филиалу этой поликлиники (филиал №2) на улице Дмитрия Ульянова и улице Кедрова, на время ремонта на маршруте №С5 "Метро "Новые Черемушки" - Нагорная улица" увеличили количество автобусов и сократили интервалы движения в час пик.

Для пациентов Детской поликлиники (ДГП) №118, которые на время ремонтных работ будут прикреплены к филиалу №6 этой же поликлиники на Изюмской улице, будет организован временный маршрут "5-й мкр. Северного Бутова - 5-й мкр. Северного Бутова". На время подготовки к запуску временного маршрута специалисты приняли решение изменить трассу существующего маршрута №753 "Захарьино - Захарьино", он получил номер С53, автобусы ходят по обновленному маршруту "Захарьино - Бартеневская улица" с остановкой около филиала №6 ДГП.