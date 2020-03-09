В Москве реконструкторы воссоздадут сцены из истории Крыма

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Более 100 реконструкторов воссоздадут сцены из истории Крыма на Тверской улице 15 марта. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Совсем скоро в Москве стартует фестиваль "Крымская весна": с 14 по 22 марта на 17 площадках - в центре столицы, на бульварах и в парках - пройдут познавательные и развлекательные программы, посвященные истории и культуре крымского полуострова. Посетителей ждут спектакли, игры, ремесленные и кулинарные мастер-классы; особым событием фестиваля станет праздник на Тверской улице. 15 марта с 10:00 до 20:00 на главной московской улице запланированы выступления знаменитостей, спортивные шоу, интеллектуальные игры и множество других ярких событий. Лучше узнать историю Крыма гостям помогут зрелищные реконструкции: они развернутся сразу на трех локациях праздничной Тверской, их проведут 110 реконструкторов", - сообщили в оргкомитете.

Как уточнили в пресс-службе "Московских сезонов", на пешеходной Тверской развернутся три исторические локации: "Казачья станица", "Альминское сражение 1854 года" и "Оборона Севастополя 1941-1942 годов". 110 реконструкторов из Крыма, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы представят более 20 интерактивных программ и показательных выступлений. Гостей пригласят стать непосредственным участниками реконструкций: например, научиться читать морские карты, поиграть в подвижные игры, спеть казачьи песни.

"Настоящая "Казачья станица" разместится по адресу: Тверская улица, дом 12 стр. 1. Здесь мы узнаем, как в старину работали и веселились жители казачьих станиц. Посмотрим яркие показательные выступления: к примеру, участники продемонстрируют навыки владения шашкой. Гостей ждет насыщенная интерактивная программа: все желающие смогут принять участие в обряде приема в казаки и даже сразиться в учебном бою. В программе и мирные развлечения: казаки большие любители сплясать "гопака", "казачка" или "барыню". Вместе с артистами посетители также станцуют залихватские танцы и споют казачьи песни. А самых ловких ждут соревнования - бой подушками стоя на бревне", - сообщили в оргкомитете.

Кроме того, возле дома №11 на улице Тверской разместится локация "Альминское сражение", на глазах у зрителей развернутся сцены строевой подготовки, а затем и исторического сражения. Здесь будет проходить набор в рекруты, строительство оборонительных укреплений, обучение чтению исторических карт и планирование атаки. По адресу: Тверская улица, дом 1 реконструкторы воссоздадут атмосферу известной картины Александра Дейнеки "Оборона Севастополя", на которой запечатлен подвиг советских бойцов, отдавших свою жизнь при обороне Севастополя во время Великой Отечественной войны. Здесь покажут жизнь людей в тылу, рукопашный бой моряков, плетение морских узлов, а также пройдут чтения морских карт, обучение ориентированию по компасу, сигнальной азбуке и азбуке Морзе, а также использованию акваланга того времени.

О фестивале

Фестиваль "Крымская весна" организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". На общегородском уровне он пройдет во второй раз. В 2019 году этот фестиваль проходил с 16 по 18 марта на 13 площадках. Гости смотрели спектакли и концерты, их было более 70, участвовали в мастер-классах и спортивных занятиях, пробовали крымские блюда в исполнении лучших столичных ресторанов и выбирали необычные сувениры.