Московский цифровой портал запустил проект о технологиях для умных городов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Открытая платформа о цифровых технологиях в Москве ICT.Moscow запустила информационный проект об умных городах. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Тематический дайджест с комментариями экспертов и представителей ИТ-отрасли будет выходить ежемесячно, освещая в каждом выпуске разные направления Smart City. Получателями рассылки станут более 30 тыс. пользователей, ранее подписавшихся на обновление базы практик умного города. Подписаться на дайджест может любой желающий через специальную форму на официальном сайте ведомства.

"Первый выпуск посвящен обзору российской и международной практики; что подразумевают под термином "умный город", какие технологии уже внедряются в Москве и других мегаполисах мира, какие решения считаются наиболее перспективными", - приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Следующие выпуски дайджеста выйдут в апреле и мае. Они расскажут, в частности, об использовании больших данных и применении видеоаналитики для повышения качества жизни в городах.

Ранее ТАСС сообщал, что в апреле 2019 года на ICT.Moscow открылся раздел с базой знаний Smart City. Он ежеквартально пополняется новыми зарубежными и российскими практиками, которые собирают аналитики Smart City Lab Департамента информационных технологий города Москвы. Сейчас в базе представлено более 500 кейсов из разных сфер и стран. Среди них - около 50 московских проектов, касающихся ЖКХ, транспорта, образования, медицины и безопасности.